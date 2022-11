Mobilität in Leverkusen Grünes Licht für Radschließanlagen

In der Sitzung der Bezirksvertretung 3 ging es hauptsächlich um Verkehrspolitik. Schon früh am Abend hatte die SPD in einem Antrag neue Abschließmöglichkeiten für Fahrräder an ausgewählten Punkten der Stadt gefordert. Daraus entwickelte sich eine Diskussion um das Mobilitätskonzept zwischen zwei bewährten Kontrahenten.