Mund-Nase-Schutz „made in Leverkusen“ : Kasa Textil vermeidet mit Masken Kurzarbeit

Dirk Kasa präsentiert die Masken mit Firmenlogos. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Das Unternehmen hat sich der Coronakrise angepasst und produziert jetzt im großen Stil Mund-Nase-Masken mit individueller Bestickung. Zu den Kunden gehören vor allem Firmen und Schulen.

Von Tobias Falke

Seit 16 Jahren ist der Opladener Textilgroßhandel „Kasa Textil“ in den Bereichen Sport, Beruf und Freizeit mit Textildrucken und Stickereien am Markt. Auch für das mittelständige Unternehmen aus der Birkenbergstraße ist die aktuelle Krisensituation keine leichte Aufgabe, wie Geschäftsinhaber Dirk Kasa bestätigt: „Das ist mit Abstand die größte Herausforderung, die wir seit unserer Unternehmensgründung 2004 erlebt haben.“

30 Prozent seiner Belegschaft musste er bereits in Kurzarbeit schicken. Gleichzeitig sehe er „mit der finanziellen Hilfe des Staates“ positiv in die Zukunft. Das liegt allerdings auch daran, dass sich der Textilgroßhandel in den vergangenen Wochen Gedanken gemacht hat, wie die Produktion wieder in die Gänge kommen kann. Schnell kam die Idee einer Umprogrammierung der Stickmaschinen, die nun anstelle von T-Shirts eben Masken herstellt.

„Die Umprogrammierung hat natürlich seine Zeit gekostet, aber sie konnte uns garantieren, dass wir 60 bis 70 Prozent Beschäftigung haben“, sagt Kasa. Natürlich sei im Gegensatz zum Alltag die Maskenherstellung eher „eine Beschäftigungstherapie“ für seine Mitarbeiter und sie könnten so langsam keine Masken mehr sehen. Aber gleichzeitig sei es so besser als noch mehr Kurzarbeit anzumelden. Dass er oder seine Frau auch am Wochenende arbeiten und Privatvermögen dem Unternehmen zur Verfügung gestellt wird, sei selbstverständlich.

Wichtig sei ihm bei der Maskenherstellung die Qualität. Auf bedruckte Mund-Nasen-Scutze verzichtet er bewusst. Er könne nicht garantieren, dass bedruckte Masken nicht gesundheitsschädlich sind. Wenn Firmen Werbung mit Firmenschriftzug oder Logo anfragen, dann könne Kasa Textil eine kleine Bestickung an der Seite anbieten. Aber eine großflächige Bedruckung sei zu heikel. Die aus Biovlies zertifizierten Masken brauchen mehrere Arbeitsschritte, bis sie für den Kunden bereitstehen. Das Vlies müsse zunächst auf Maß geschnitten, dann in den Stickmaschinen gedreht und vernäht werden, erklärt Kasa. Rund zehn Minuten dauert die Herstellung einer Maske. Gewinn mache er damit nicht. „Es geht vorrangig darum, den Betrieb am Laufen zu halten“