In Neulandpark in Leverkusen Großes Fest zum Weltkindertag

Von Krise zu Krise, von Preisanstieg zu Preisanstieg: So fühlen sich die letzten Jahre für viele Bürger an. Ein Problem, denn nicht jeder kann sich eine Inflationsrate von 6,2 Prozent, die das Statistische Bundesamt aktuell vermeldet, leisten. Der Preisanstieg ist einer von vielen Gründen, warum die Kinder- und Jugendarmut in Deutschland zunimmt.