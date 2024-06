Halbmarathon Leverkusen erstmals auch mit Bergwertung Großer Sport und ein Schreck am Ende

Und plötzlich wurde es am gut besuchten Zieleinlauf des EVL-Halbmarathon auf der Bismarckstraße vor der BayArena ganz still: Ein Läufer mittleren Alters hatte die 21 Kilometer schon nahezu gänzlich geschafft, da brach er vor den Augen der Menschen zusammen. Nur weil die Sanitäter schnell reagierten, konnten sie den Mann nach bangen Minuten reanimierten. Er wurde ansprechbar zu weiteren Untersuchungen ins Klinikum gebracht, telefonierte auf dem Weg dorthin laut Organisatorin und Sportpark-Mitarbeiterin Tiina Ripatti bereits mit seiner Frau. Der Vorfall, der allen Beteiligten einen großen Schrecken einjagte, trübte eine ansonsten wunderbare 22. Auflage des größten Laufs der Stadt, an der insgesamt 5300 Personen über die verschiedenen Distanzen teilnahmen. Der wohl größte Gegner der Sportler: ein Berg.