St. Martin in Leverkusen Großer Andrang bei Martinsmarkt in Schlebusch

Ungeduldig umkreist ein kleines Mädchen seine Eltern, die samt Kinderwagen und Baby am Wegesrand stehen und mit Hunderten anderen Familien in der Schlebuscher Innenstadt warten. Es ist kurz vor 18 Uhr, die Dunkelheit ist eingebrochen, doch die beleuchteten Buden der Martinsmarktbeschicker und Tausende Laternen und bringen Licht in die belebte Fußgängerzone. Wunderschöne Kreationen – von der gewöhnlichen Papiertüte, die zum Seeungeheuer umgestaltet wurde, bis hin zu ausgearbeiteten Leuchten wie Fackeln und historischen Straßenlaternen in Miniatur, mit märchenhaften Szenerien in den Fenstern. Sie säumen den Weg, durch den Sankt Martin mit seinem Pferd begleitet von Musikkapellen ziehen soll.