Ein Verletzter : Großeinsatz in Opladen durch brennende Laube

Großeinsatz in Opladen durch brennende Laube

Leverkusen Der dichte Rauch war schon von Weitem zu sehen. Der Feuerwehr wurden Menschenleben in Gefahr gemeldet. Eine Gartenlaube war in Flammen geraten. Der Brand breitete sich auf ein Wohnhaus aus.

32 Einsatzkräfte mit 15 Fahrzeugen sind am Donnerstag zu einem Feuer in Opladen ausgerückt. Im Innenhof eines Mehrfamilienhauses im Bereich der Gerhart-Hauptmann-Straße und Kopernikusstraße war laut Feuerwehr gegen 10.15 Uhr eine Laube in Brand geraten. Das Feuer griff auf das Vordach des Wohnhauses über.