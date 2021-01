Feuerwehreinsätze in Leverkusen : Großaufgebot rückt zu vermeintlichem Brand aus

Leverkusen Am Freitagabend wurden zwei Wohnungsbrände gemeldet. Einer davon entpuppte sich später als optische Täuschung. Die Witterung war Schuld.

Einen kuriosen Einsatz hatte die Leverkusener Feuerwehr am Freitag gegen 20.15 Uhr in Steinbüchel. Sie war zu einem Brand im neunten Stock eines Wohnhauses an der Schöneberger Straße gerufen worden. Und tatsächlich sah es aufgrund von starker Rauchentwicklung und hellem Feuerschein so aus, als würde es in einer Wohnung lichterloh brennen. Daraufhin wurden zusätzliche Einsatzkräfte angefordert, der Innenangriff des Feuers vorbereitet und eine Drehleiter an der Außenseite in Stellung gebracht.