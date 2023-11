Zukunft der Kaufhof-Immobilie in Leverkusen Göbel nicht mehr Chef des Modehaus‘ aachener

Das Unternehmen hatte jüngst verkündet, auch ohne Friedrich Göbel handlungsfähig zu sein. Jetzt hat TEH Textilhandel Dortmund dies offenbar in die Tat umgesetzt. Göbel, gegen den seit Anfang November ein Haftbefehl vorliegt, ist nicht mehr in der Geschäftsführung der Firma, die die Modehauskette aachener betreibt. Dies berichten mehrere Medien am Montagnachmittag. In Wiesdorf will das aachener Modehaus als Mieter ins leer stehende Kaufhof-Gebäude einziehen.