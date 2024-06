Sponsorenlauf „Karawane“ startet am 19. Juni Zu Fuß nach Paris in fünf Tagen

Am kommenden Mittwoch, 19. Juni, laufen 30 Schülerinnen und Schüler um 10.30 Uhr vom Haupteingang der GLS los, um die rund 550 Kilometer in Angriff zu nehmen. Planmäßig wird die Ankunft in Paris für Sonntagmittag, 23. Juni, erwartet. Das bedeutet, dass jede Tagesetappe bis zu 150 Kilometer lang ist, was natürlich nur im Team zu schaffen ist. Die Schüler laufen mindestens zu zweit mindestens fünf Kilometer, danach werden sie von einer anderen Gruppe abgelöst. An jedem Etappenort wird gemeinsam auf einem Campingplatz oder in einer Turnhalle einer helfenden Schule übernachtet.