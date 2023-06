CDU, SPD, Grüne Leverkusen wollen Altlastenfläche zur Stromerzeugung nutzen Gleisdreieck soll Solarpark werden

Keine zwei Minuten war die Ratssitzung am Montag alt, da spielte das Thema neuer Standort Feuerwache Opladen kurzzeitig die erste Geige. Grüne, SPD und CDU reichten eine Tischvorlage ein, die thematisch kurz nach Sitzungsstart aufflackerte, aber als letzter Tagesordnungspunkt vorgesehen war. Inhalt: Auf dem Areal „Gleisdreieck“ in Opladen zwischen Robert-Blum-Straße, Fixheider Straße, Gleisen und Silbersee soll ein Solarpark eingerichtet werden. Das steht gegen das Ansinnen von Opladen Plus, dem sich die Bürgerliste anschließt: Auf den 90.000 Quadratmetern könne der Neubau der Opladener Feuerwache entstehen statt auf der von der Stadt favorisierten Fläche „Auf den Heunen“ an der Solinger Straße.