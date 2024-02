Infoveranstaltung Mitte März in Leverkusen Glasfasernetz für 2360 Anschlüsse in Opladen

Gute Nachrichten für so manche gefrusteten Internetnutzer: Das Thema Glasfaser rückt in Opladen von der Theorie ein Stück näher an die Praxis. In dem Stadtteil startet die Vermarktung am 1. März. Für rund 2360 Haushalte und Betriebe gibt es dazu am 13. März eine Infoveranstaltung.