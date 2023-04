Bayers Festivalauftakt in Leverkusen Glanzvoller Start mit Sängerin und Dirigentin

Geballte Frauenpower hatte Bayer Kultur für das erste Erholungshaus Konzert im „stARTfestival“ 2023 versprochen. Ja, es war tatsächlich kraftvoll, an diesem Abend mit den Bayer Philharmonikern unter der Leitung von Bar Avni. Aber noch mehr beeindruckte die tiefe Sensibilität und die breite Gestaltungspalette der jungen Sopranistin Fatma Said, die seit einem Jahr in der „stARTacademy“ gefördert wird. So war der Abend das beste Beispiel für den Ansatz des speziellen Förderprogramms, bei dem nicht einfach Stipendien gewährt, sondern Kontakte geknüpft und neue Projekte ermöglicht werden.