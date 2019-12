Gewinnübergabe : Kunst im Schaufenster – ein Erfolg seit 26 Jahren

Schlebusch „Wir sind stolz darauf, die einzige Werbegemeinschaft in Leverkusen zu sein, die nun schon zum 26. Mal hintereinander so ein Event auf die Beine gestellt bekommt“, sagte Hans-Peter Teitscheid sichtlich zufrieden nach der Gewinnübergabe im Alten Bürgermeisteramt.

Auch in diesem Jahr organisierten die Schlebuscher Werbe- und Fördergemeinschaft und die Künstlervereinigung „Spektrum“ die Aktion „Kunst im Schaufenster“. Dies sei nicht selbstverständlich, betonte Teitscheid von der Werbe- und Fördergemeinschaft in seiner Rede vor Künstlern, Gewinnern und Angehörigen. Er bedankte sich beim „Spektrum“ und bei allen freiwilligen Helfern für die gute Zusammenarbeit. 34 Künstler stellten vom 11. bis 31. Oktober ihre Werke in Schaufenstern von 26 Firmen und im Alten Bürgermeisteramt aus. „Zuschauermagnete“ waren ein Eisbildhauer-Event und Live-Musik in der Fußgängerzone.