Kostenpflichtiger Inhalt: Leverkusener Amtsgericht : Gewaltvolle Beziehung – Geldstrafe für den Angeklagten

Vergewaltigung lautete der Vorwurf gegen einen 36-Jährigen vor dem Amtsgericht. Foto: dpa/Britta Pedersen

Leverkusen Was genau ist in der Nacht des 18. Juni 2018 in einer Leverkusener Wohnung passiert? Ein 36-Jähriger musste sich vor dem Amtsgerichts Verwaltigungs-Vorwürfen stellen und kam mit einer Geldstrafe davon.