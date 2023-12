In der BayArena Leverkusen Gesundheitscheck für Gamer

Wer an der Gesundheitsstudie teilnehmen möchte, muss sich bis Mittwoch, 6. Dezember, unter Angaben über die zeitliche Verfügbarkeit anmelden, um Wartezeiten zu vermeiden. Die Meldung geht an Lukas Richter, eSports-Experte der beteiligten Krankenkasse, per E-Mail an esports@bergische-krankenkasse. Die angemeldeten Teilnehmer erhalten am Tag nach Anmeldeschluss per E-Mail ihren individuellen Zeitslot samt Info, wann sie in der BayArena sein sollen, sowie einen Ablaufplan zur Gesundheitsstudie. Weitere Infos zur wissenschaftlichen Studie finden sich im Internet unter bergische-krankenkasse.de/gesundheitsstudie.