Beute in Höhe von 1070 Euro in Leverkusen : Geschickter Dieb muss für 15 Monate in Haft

Für den 28-Jährigen ist es bereits die dritte Gefängnisstrafe. Foto: ddp

Leverkusen Der 28-jährige Leverkusener hatte es auf Frauen abgesehen, die ihre Einkäufe im Fahrradkorb verstaut hatten. Im Oktober zog er zwei Frauen in voller Fahrt das Portemonnaie aus der Tasche auf dem Gepäckträger.

Von Tobias Brücker

Für einen 28-jährigen Taschendieb wurde der zweifache Beutezug jetzt besonders teuer. Weil er einschlägig vorbestraft ist, verurteilte ihn das Amtsgericht Leverkusen zu einer Haftstrafe von einem Jahr und drei Monaten. Es ist bereits die dritte Gefängnisstrafe für den Mann.

Bei Gericht hatte er die ihm vorgeworfenen Taten gleich zugegeben. So hatte er Frauen am 6. und 8. Oktober die Geldbörsen aus den Fahrradkörben gestohlen. Die Staatsanwaltschaft sah in dem Vorgehen eine Gewerbsmäßigkeit.

„Ich habe das halt gemacht“, erläuterte der Beschuldigte, „um mir Klamotten zu kaufen, um mir Lebensmittel zu kaufen.“ Von der Familie erhalte er nur wenig Rückendeckung.

Die vorerst letzte Freiheitsstrafe verbüßte er bis Mai 2019. Immerhin konnte er laut seiner Verteidigerin in dieser Zeit fast drogenfrei werden. Früher habe er noch täglich Marihuana konsumiert. Ein geregeltes Leben habe sich der Angeklagte aber seitdem noch nicht aufbauen können. „Das funktioniert auch nicht von jetzt auf gleich“, betonte die Anwältin. „Nach der Entlassung 2019 kam die große Perspektivlosigkeit.“ Der 28-Jährige berichtete, er habe seiner Mutter im Altenheim helfen wollen. Doch daraus wurde nichts. „Die wollten ein Führungszeugnis von mir sehen“, sagte er etwas niedergeschlagen.

Bei den beiden Diebstählen, bei denen er 70 und 1000 Euro erbeutet hatte, zeigte er sich dafür umso professioneller. Das wurde in der Aussage eines Polizisten deutlich. Der hatte den Mann am 10. Oktober auf frischer Tat erwischt.

Es sei immer die gleiche Masche gewesen. Der Mann habe sich gezielt Frauen in Wiesdorf ausgesucht, die ihre Einkäufe in ihren Fahrradkörben auf dem Gepäckträger verstaut hatten. In der Folge sei er den Frauen auf einem eigenen Rad gefolgt. Mehrfach habe er den Plan dabei abgebrochen.