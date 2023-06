In ganz Leverkusen Geschichtsverein sucht die interessantesten Denkmäler

Designer Norbert Kaluza betont, sowohl der Foto-Wettbewerb als auch andere Aktionen des Geschichtsvereins richteten sich an jeden, der interessiert sei, nicht nur an Historiker. Wer am Wettbewerb teilnehmen möchte, sendet sein Foto von einem Leverkusener Denkmal – ein Handyfoto reicht aus – an die Mail-Adresse fotowettbewerb@ogv-leverkusen.de oder per Post an den Opladener Geschichtsverein, Haus-Vorster Straße 6. Einsendeschluss ist der 31. Juli. Wer Denkmal-Inspiration sucht, wird auf leverkusen.com fündig. Hier listet die Internet Initiative Leverkusen über 350 Denkmäler nach Stadtteil sortiert auf.