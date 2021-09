Internationale Gäste in Leverkusen : Geschichtsfest in Opladen

In der Villa Römer gibt es am Sonntag Programm. Foto: Bernd Bussang

Leverkusen Am Sonntag wird gefeiert. Auch die Tage vorher gibt es bereits Programm, darunter die Verleihung des Bruno-Wiefel-Preises. Vertreter aus sechs Partnerstädten sind zu Besuch.

Von Monika Klein

Zu mehreren Veranstaltungen lädt der Opladener Geschichtsverein (OGV) an diesem Wochenende (9. bis 12. September) ein. Nach einer langen Zeit der Videokonferenzen und Online-Veranstaltungen sind jetzt Gäste aus Partnervereinen und -Institutionen aus allen sechs europäischen Partnerstädten Leverkusens sowie aus Jülich begrüßt worden. Sie nehmen zunächst an einem Workshop zum Forschungsprojekt „StadtRäume – UrbanSpaces“ teil. Beleuchtet wird die Zeit zwischen den Weltkriegen in Bracknell, Jülich, Leverkusen, Ljubljana, Oulu, Ratibor, Schwedt und Villeneuve d’Ascq.

Der europäische Gedanke ist auch Leitmotiv für die öffentliche Feierstunde unter dem Motto „Auf den Spuren lokaler Geschichte in Europa“ am Freitag um 19.30 Uhr im Spiegelsaal von Schloss Morsbroich. Im Beisein der Delegationen aus den am Projekt „StadtRäume“ beteiligten Städten wird der Minister für Bundes-, Europaangelegenheiten und Internationales des Landes Nordrhein-Westfalen, Stephan Holthoff-Pförtner, eine Festansprache halten. Thema: die Bedeutung historischer Arbeit im europäischen Vergleich für die Geschichts- und Erinnerungspolitik.

Außerdem wird an dem Abend der Bruno-Wiefel-Preis verliehen, den der OGV für herausragendes städtepartnerschaftliches und europäisches Engagement vergibt. Preisträger 2021 ist der Historiker Jürgen Thiemer aus der Leverkusener Partnerstadt Schwedt an der Oder, der für sein jahrelanges Engagement in der Kooperation des Schwedter Heimatverein mit dem OGV und den verschiedenen Leverkusener Partnerstädten ausgezeichnet wird.

Ein weiterer Programmpunkt ist die Unterzeichnung der interkommunalen Zusammenarbeit der Städte Jülich und Leverkusen, die vom Jülicher Bürgermeister Axel Fuchs und seinem Leverkusener Pendant Bernhard Marewski vorgenommen wird. Hiermit erfährt die intensive und enge Partnerschaft zwischen dem Opladener und dem Jülicher Geschichtsverein eine besondere offizielle Würdigung. Die Veranstaltung wird live im Internet übertragen, der Zugang zum Zoom-Meeting ist möglich.

Am Samstag, 11. September, wird um 11 Uhr die OGV-Ausstellung „StadtKULTUR in Leverkusen – Vielfalt einer Industriestadt“ oder kurz: SKiL, vor der Villa Römer, Haus-Vorster-Straße 6, mit musikalischer Gestaltung des Kammerorchesters Leverkusen eröffnet. Die um ein Jahr verschobene Schau gibt einen Einblick in das kulturelle Leben der vergangenen 90 (+1) Jahre.

Ein Besuch ist auch am Sonntag, dem Tag des offenen Denkmals, möglich. Um 9 Uhr startet in der Villa Römer das 18. Geschichtsfest mit der Eröffnung der Ausstellung „Sein & Schein, Architektur und Denkmalpflege in Leverkusen und europäischen Städten“. Bis zum Ausklang um 19 Uhr das Super Jazz-Konzert beginnt, warten eine Fülle von Angeboten für Erwachsene und Kinder.