Sänger aus Leverkusen laden zu Flusskreuzfahrt ein Germania Opladen schippert musikalisch gen Holland und Belgien

Alle weiteren Veranstaltungen sind im Sängerheim in Opladen geplant. Dazu zählen unter anderem die Chöre-Matinee am 25. August um 11 Uhr, das Oktoberfest am 5. Oktober um 19 Uhr und das öffentliche Weihnachtssingen am 29. November um 18 Uhr.