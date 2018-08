leverkusen gericht waffenhandel

Opladen Ein 25-Jähriger musste sich jetzt wegen einer ganzen Reihe von Beschuldigungen vor dem Amtsgericht Opladen verantworten. Insgesamt wurden dem Mann vier Straftaten vorgeworfen – der Großteil davon waren Drogendelikte im vergangenen Jahr.

Durchsuchungen hatte es ebenfalls in der Wohnung des 25-Jährigen gegeben. Am 25. September war noch eine kleine Menge Marihuana gefunden worden, sowohl am 20. Oktober als auch 15 Tage später, am 5. November des vergangenen Jahres, fanden Beamte der Polizei jedoch große Mengen an Drogen. Darunter Ecstasytabletten, Marihuana, Amphetamine in verschiedenen Ausführungen und 1593 Euro in „szenetypischer Stückelung“.