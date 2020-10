Kostenpflichtiger Inhalt: Prozess in Leverkusen : Gericht verhandelt sexuellen Übergriff an Karneval

Ein 21-Jähriger muss sich vor dem Amtsgericht verantworten. Foto: dpa/Britta Pedersen

Leverkusen Ein mutmaßlicher sexueller Übergriff an Karneval 2019 beschäftigte am Dienstag das Amtsgericht in Leverkusen. Dabei ging es vorrangig um die Glaubwürdigkeit des Opfers und ein DNA-Gutachten.