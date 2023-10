Leverkusener muss sich wegen Vergewaltigung verantworten Gericht setzt Prozess ohne Angeklagten fort

Die beiden Verteidiger, von denen am 17. Verhandlungstag allerdings nur einer zugegen war, werden ihre Vorstellungen noch vorbringen müssen. Weil sich dieses Verfahren seit April dermaßen in die Länge zieht, wird es immer schwieriger, überhaupt noch freie Termine für die Fortsetzung und Beendigung dieses Strafverfahrens zu finden. Dem Leverkusener wird vorgeworfen, vor mehr als acht Jahren ein damals 16-jähriges Mädchen in der Wohnung seiner Eltern festgehalten, vergewaltig, geschlagen und schwer verletzt zu haben.