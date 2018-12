Gerhard Kortes Plattensammlung : Verrückt nach den Beatles auf Vinyl

Träume aus Vinyl. Beatles-Fan Gerhard Korte sammelt Schallplatten, aber auch CDs seiner Lieblingsband. Dafür bereist er die ganze Welt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

LEVERKUSEN A Hard Day’s Night, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, Abbey Road. Viele kennen sie, Gerhard Korte besitzt sie: die mit Gold und Platin ausgezeichneten Schallplatten der weltberühmten Jungs aus Liverpool. Mit 9500 LPs und 4500 CDs hat der 70-jährige Leverkusener eine der größten Beatles-Sammlungen der Welt.

Von Cristina Segovia Buendía

Als Gerhard Korte zum aller ersten Mal mit den Beatles in Berührung kam, war er zarte 16 Jahre alt. „Als Schüler war ich zum Austausch in England. Meine Gasteltern kauften mir eine Karte und nahmen mich einfach mit aufs Konzert. Zu dem Zeitpunkt hatte ich keinen Plan, wer die Beatles waren.“ Das war im Jahr 1964, die Beatles auf Erfolgskurs: Ein Jahr zuvor hatten sie mit dem Hit „I want to hold your hand“ den internationalen Durchbruch geschafft.

„Dieses Konzert war sicherlich ein einschlägiges Erlebnis für mich“, sagt Korte im Nachhinein. Live erlebte er die Jungs bei seiner Rückkehr nach Deutschland ein zweites Mal, 1966 bei einem Auftritt in Essen. „Mehr Konzerte zu besuchen, war damals für mich nicht möglich, weil die Beatles danach viel in Amerika und Japan tourten.“ Dass ihn seine Sammelleidenschaft Jahrzehnte später in diese Länder führen würde, damit hätte der heute 70-Jährige in seiner Jugend nicht gerechnet.

INFO Als die Beatlemania die Welt beherrschte The Beatles waren eine britische Beat- und Rockband in den 1960er Jahren. Die Bandmitglieder in der kommerziell erfolgreichen Zeit der Band waren John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr und George Harrison. Den Höhepunkt ihrer Karriere erreichten die Beatles zwischen 1964 und 1968, als sie zeitweise in fast allen Ländern die Charts anführten. Die Hysterie um die vier Musiker war enorm. Dafür gab es sogar einen eigenen Begriff: die Beatlemania. In Anspielung auf ihre Berühmtheit wurden die Beatles auch „Fab Four“ genannt.

Heute reiht sich in seinem Eigenheim Platte an Platte – über mehrere Meter Wohnwand mehrerer Räume verteilt. Von links nach rechts, vom Boden bis unter die Decke. Insgesamt 30.000 Tonträger zählen zu seiner imposanten Sammlung. Rund die Hälfte davon besteht aus der Diskografie der legendären Pilzköpfe. Wobei er seine Schätze lange nach der Auflösung des Quartetts erwarb. „Musik habe ich schon immer gehört, aber ernsthaft Schallplatten gesammelt, damit habe ich erst 1983 angefangen“, erzählt der gut gelaunte Rentner. „Vorher hatte ich auch Schallplatten, aber die habe ich dann mal mit ins Freibad genommen. Danach waren sie hin.“

Die Sonne verformte das Vinyl, die Platte landete im Müll. Seine Sammelleidenschaft für die Beatles begann noch später. „Auf die Beatles spezialisiert habe ich mich dann 1995.“ Seitdem führt ihn sein zugegeben sehr kostspieliges Hobby an viele verschiedene Orte der Welt. Hauptsächlich knüpft Korte seine Kontakte auf der weltgrößten Schallplatten-Messe im niederländischen Utrecht. Aber auch im US-amerikanischen Austin, Kalifornien und Florida war er schon auf Messen und in den kleinen Schallplattenläden entlang des Pazifiks, immer auf der Suche nach gut erhaltenen Reliquien der englischen Kultband.

Korte ist den Schallplattenhändlern auf der ganzen Welt bekannt: In Brasilien, Mexiko und Japan, sagt der Leverkusener, kenne man ihn als großen Beatles-Sammler. „Wenn die Händler dort eine Beatles-Platte in die Hände bekommen, rufen sie mich an.“ Bei rund 15.000 Tonträgern des Quartetts könnte der Laie eigentlich davon ausgehen, dass Korte längst alle Platten in seinem Besitz verzeichnen kann.

Doch der Kenner bemerkt die Feinheiten: Plattenfirmen veröffentlichen gerne – je nach Land – unterschiedliche Ausgaben eines Albums oder einer Single, sodass sich beispielsweise das Cover einer in Deutschland veröffentlichten Platte von der in Kolumbien unterscheidet. Auch diese Platten sammelt Korte leidenschaftlich gerne. Aus Nord- und Südamerika, Asien und Europa hat er diverse Platten aufgespürt, gekauft und in seine Sammlung integriert.

Mittlerweile fällt es aber auch ihm schwer, den Überblick über die vielen Alben und Singles zu behalten, weshalb Korte gemeinsam mit ZDF-Sportredakteur Wolfgang Sell alle ihnen bekannten Platten der Beatles in drei Buchbänden mit dem vielsagenden Namen „Help!“ festgehalten hat. „Und da sind längst nicht alle Platten drin“, sagt Korte. „Seit der Veröffentlichung sind mindestens 700 Nachträge von Platten bei uns eingegangen, von deren Existenz wir bislang nichts wussten.“