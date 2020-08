Evangelische Gemeinde Küppersteg-Bürrig : Statt altem Pfarrhaus neue Wohnungen

Leverkusen Das evangelische Pfarrhaus in Küppersteg soll einem Neubau weichen – für Senioren-Wohnraum oder eine soziale Einrichtung. Doch so einfach ist das nicht. Denn es gibt einen 25 Jahre alten Bebauungsplan, der die Nutzung des Geländes als Fläche für öffentliche Zwecke vorschreibt.

„Viele Konzepte sind deshalb nicht möglich“, bedauert Ulrich Freund, Vorsitzender des Presbyteriums. Also hofft man, dass die Verwaltung einer Befreiung von den Auflagen des gültigen Bebauungsplans zustimmt. Wie und in welcher Form das geschehen könnte, will man bei der nächsten Sitzung des Leitungsgremiums am Montag, 17. August, besprechen.

Die Evangelischen Gemeinden in Rheindorf und Küppersteg-Bürrig haben sich zum 1. Januar 2020 zur neuen Evangelischen Kirchengemeinde an Dhünn, Wupper und Rhein zusammengeschlossen. So könne man flexibler auf die rückläufige Anzahl an Gemeindemitgliedern und auf sinkende Einnahmen reagieren, lautete ein Hauptargument.

In den vergangenen 25 Jahren habe sich viel verändert, sowohl in Stadt und Gesellschaft, als auch in der Kirchengemeinde, sagt Freund. Weil man die betroffene, 1700 Quadratmeter große Fläche nicht mehr für gemeindliche Zwecke benötige, sei sie sinnvoller zu nutzen. Die Gemeinde denkt speziell an „soziale und gemeinnützige Zwecke, für die wirklich Bedarf besteht und die zugleich eine hohe Affinität zu den kirchlichen Aufgaben aufweisen“. Angedacht ist etwa eine Akademie zur Ausbildung von Hilfskräften oder der Neubau von dringend benötigtem Wohnraum für Senioren. Weil die Kirche das Projekt nicht aus eigener Kraft stemmen kann, soll das Grundstück in Erbpacht an eine gemeinnützige Institution vergeben werden. Aktuell sei man im Gespräch mit mehreren infrage kommenden Partnern, so Freund. Was genau geschehe, hänge später von diesen Beteiligten ab.