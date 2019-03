Ausstellung : Musiker erschafft Origami-Skulpturen

Peter Stein präsentiert seine Origami-Skulpturen unter anderem in einer aufgebrochenen Orgel. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Peter Stein zeigt in der Christuskirche Kunstwerke, die er aus Papier gefaltet hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Monika Klein

Sie tanzen und klettern, versinken halb in den Löchern eines Brettes, in dem einst Orgelpfeifen steckten. Alle kleinen, weißen Wesen sind aus quadratischen Papierchen gleicher Größe geformt, und doch sind es Individuen. Keines ist identisch mit dem anderen. Entstanden sind sie unter den Händen eines Musikers, die meisten davon in nächtlichen Stunden. Peter Stein ist Geiger, war lange Zeit Konzertmeister der Bayer Philharmoniker und pflegt seit einigen Jahren Origami, dieses stumme künstlerische Ausdrucksmittel als Ausgleich und Ergänzung zum Musikeralltag. Am Sonntag wird seine Ausstellung mit dem Titel „Aufbruch“ in der Wiesdorfer Christuskirche eröffnet, zu der ihn Pfarrer Detlev Prößdorf eingeladen hat.

Getroffen haben sich beide beim Musikmachen in Bonn, wo Stein, der auch Dirigent und Leiter der Musikschule Papageno in Köln-Rondorf ist, das Festival „Luft und Raum“ in der Zentrifuge mitveranstaltete. In diesem Rahmen zeigte er auch seine Origami-Skulpturen, von denen nicht nur Prößdorf hingerissen ist.

info Fakten zur Ausstellung „Aufbruch“ Eröffnung Sonntag, 17. März, um 10 Uhr im Gottesdienst in der Christuskirche, Dönhoffstraße 2 Dauer bis 14. April Öffnungszeiten Mittwoch bis Freitag 15-18 Uhr, Samstag 11-15 Uhr.

Als Kind habe er in einem VHS-Kurs die erste Begegnung mit der japanischen Faltechnik gehabt, erzählt Stein. Damals allerdings waren es die traditionellen bekannten kantigen Figuren, die in etwa bei jedem gleich aussehen, wenn er die vorgegebenen Schritte befolgt. Als er dann vor etwa 15 Jahren in Salzburg eine Ausstellung mit Arbeiten von Origami-Künstlern aus aller Welt besuchte, war das die Initialzündung für seine neue Leidenschaft. „Ich war fasziniert, was alles mit Papier möglich ist“, erzählt Stein, der seitdem seine eigenen Figuren entwirft und formt.

Das Geheimnis sind gerundete Faltungen und Knicke, die nur mit angefeuchtetem Papier zu realisieren sind. Alle kleinen Männchen, die Stein auf Teilen einer alten auseinandergenommenen Orgel in Szene setzte, sind mit denselben ersten Faltschritten begonnen. Doch dann hat er jedes anders weiterentwickelt. Mal wurde das überstehende Papier zu Armen oder zu Krallen geformt, mal wurden sie Flügel von Engel gleichen Wesen, die am unsichtbaren Faden über den Installationen im erhöhten Altarraum der Christuskirche schweben.

Nicht jede Idee lässt sich unmittelbar verwirklichen. Die Figuren sind Ergebnisse von Versuch und Irrtum, wobei mitunter ein entnervt zusammengeknülltes Blatt im Papierkorb landete. Denn ein falscher Knick lässt sich nicht mehr korrigieren oder rückgängig machen. Um sich bei weiteren Versuchen genau an die Schritte erinnern zu können, filmt Peter Stein seine Arbeit teilweise. Einzelne Anleitungen auf seinem Youtube-Kanal www.youtube.com/MrViolinPeter zu sehen.

Neben den kleinen Papierfiguren in Instrumententeilen hat Peter Stein auch eine Serie mit zwölf Tierkreiszeichen geformt. Diese Papierskulpturen auf schwarzem Untergrund sind deutlich größer aus handelsüblichem dickem Aquarellpapier gefaltet. Neuerdings hat er auch mit eigenem handgeschöpften Papier gearbeitet, was die Ergebnisse noch einmal lebendiger aussehen lässt.