Europa-Allee in Leverkusen Gehölzpflege an der Autobahn und in Opladen

Leverkusen · Im Autobahnkreuz Leverkusen werden Bäume und Sträucher zurückgeschnitten, an der Europa-Allee in Opladen in den nächsten zwei Wochen neue Bäume gesetzt.

15.01.2023, 16:36 Uhr

8 Bilder Warum sterben so viele Bäume in der Neuen Bahnstadt? 8 Bilder Foto: RP/Susanne Genath (sug)

Autofahrer müssen am kommenden Wochenende im Autobahnkreuz Leverkusen Umleitungen fahren. Wie die Autobahn GmbH mitteilt, ist die direkte Verbindung von der A1 aus Dortmund auf die A3 in Fahrtrichtung Oberhausen am Samstag, 21. Januar, von 5 bis 23 Uhr gesperrt. Eine Umleitung über die übrigen Verbindungen im Autobahnkreuz Leverkusen sei mit rotem Punkt ausgeschildert. Zudem stünden auf der A3 Richtung Oberhausen im Kreuz Leverkusen nur zwei von drei Fahrspuren zur Verfügung. Die Autobahn GmbH Rheinland schneide dort Bäume und Sträucher zurück, zur Sicherheit der Verkehrsteilnehmer. Die trockenen und heißen Sommer der vergangenen Jahre hätten das Erkranken und Absterben der Bäume in den Flächen beschleunigt, teilt das Straßenbau-Unternehmen mit. „Durch die Entfernung von nicht mehr standsicheren Bäumen werden die in der Fläche verbleibenden Bäume – auch durch die Pflegeschnitte – in ihrem Wachstum gefördert und können sich stabil weiterentwickeln.“ In Opladen kommt es bereits ab Montag, 16. Januar, für zwei Wochen zu Verkehrsbehinderungen. Auf der Europa-Allee werden nach Angaben der Neuen Bahnstadt Opladen (NBSO) 70 defekte Sumpfeichen von einer Fachfirma ausgetauscht, und zwar zwischen dem Busbahnhof Opladen und dem Erzeugergroßmarkt in Fahrtrichtung Wiesdorf (Richtung Süden). Die Maßnahme werde in mehreren Bauabschnitten durchgeführt, um die Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten. Die Umleitung erfolge über die Bahnallee, die Humboldtstraße und die Robert-Koch-Straße.

(sug)