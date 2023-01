Diskussion in Leverkusen Gegenwind fürs Haus der Sporttalente

Der Anwohner, dem der Bauausschuss in seiner Sitzung am Montag Rederecht zu dem möglichen Bauprojekt vor seiner Haustüre erteilt hatte, redete Klartext: „Ich wohne seit gut 20 Jahren in der Siedlung am Kurtekotten und frage Sie: Warum versucht die Stadt dieser Siedlung, die ein Schmuckstück ist, ihren Charme zu nehmen? Verschonen Sie uns vor Verunstaltung und Abwertung unserer Siedlung.“