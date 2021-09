Gefäßchirurg Thomas Lübke aus Leverkusen : Wenn Wunden auf Krankheiten hinweisen

Leverkusen Am Samstag, 25. September, ist der bundesweite Gefäßtag der Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie. Das Motto in diesem Jahr: „Ihre Wunde in unseren Händen“. Der Leverkusener Gefäßchirurg Thomas Lübke klärt auf.

Ein Beispiel: In Deutschland leben nach aktuellen Schätzungen etwa 800.000 Menschen mit chronischen Wunden. Also Wunden, die trotz Behandlung innerhalb von acht Wochen nicht abgeheilt sind. In rund 80 Prozent ist die eigentliche Ursache der Wunde eine Erkrankung unserer lebenswichtigen Versorgungsgefäße, also der Venen, die Blut zum Herzen führen und Arterien, die das Blut vom Herzen weg in die Zellen transportieren. Meist verengen sich im Laufe des Lebens die Arterien oder erweitern sich die Venen. „Die Gefäße sind dann nicht mehr in der Lage, den Transport des Blutes vollständig zu erledigen. Das Resultat dieser Veränderungen führt oft zu einem Mangel an Sauerstoff und wichtigen Nährstoffen in den betroffenen Arealen“, erklärt der Klinikchef, wie Wunden entstehen können.