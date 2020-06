Verfahren am Amtsgericht : Verdächtiger streitet Körperverletzung ab

Im Amtsgericht in Opladen wurde der Fall verhandelt. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Opladen Ein mit Gerichtsverhandlungen erfahrener 44 Jahre alter Mann aus Monheim saß am Freitag erneut auf der Anklagebank des Amtsgerichtes in Opladen. Er soll am 16. Februar 2017 dem neuen Freund seiner Ex-Partnerin im Hausflur erst aufgelauert und dann mit Schlägen und Tritten gegen den Kopf verletzt haben.

Die Anklage sah eine Beziehungstat vor, bei der der Angeklagte sein Opfer derart verletzte, dass es zwei Wochen lang stationär behandelt werden musste. Selbst als er auf den Boden gefallen sei, habe er nicht von ihm abgelassen und weiter geprügelt, wie es die Staatsanwaltschaft vortrug.

Diesem Vorwurf widersprach der Mann vehement. „Ich kann gar nichts dazu sagen, ich weiß von der Sache nur vom Hörensagen“, verteidigte er sich. Die Verteidigung unterstützte ihren Mandanten und hob heraus, dass die damalige Ex-Freundin eine unbeständige Beziehung mit dem 44-Jährigen gehabt habe. Es sei oft zum Streit gekommen, in dessen Folge sie ihren Lebensgefährten – oftmals zu unrecht – einer Straftat bezichtigte.

Der Angeklagte hakte sich an dieser Stelle ein und betonte, er kenne den Geschädigten nicht. Immer wieder verfiel er bei seinen Aussagen in für das Gericht unwichtige Kleinigkeiten aus seinem turbulenten Leben auf der schiefen Bahn. Die Verhandlung erhielt an diesem Punkt fast schon etwas unfreiwillig komödiantisches.

Der einst Geschädigte konnte sich zu der Sache nicht äußern. Er, so sagte der Mann auf der Anklagebank, sei inzwischen verstorben – „an „Heroin“, so vermutete er. Daraus, dass er den Verstorbenen nicht mochte, machte er keinen Hehl: „Was soll ich mich jetzt einbuddeln?“, bemerkte er flapsig. Aufklärendes zu dem Fall war von ihm nicht zu erwarten.