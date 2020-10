Elisabeth-Langgässer-Straße/Ecke Willy-Brandt-Ring : Ein schneeweißes Kinderrad für Myrna

Das Ghostbike für die elfjährige Leverkusenerin steht seit Freitagmorgen an der Kreuzung Willy-Brandt-Ring/Edith-Langgässer-Straße. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Ein „Ghost Bike“ soll am Willy-Brandt-Ring an die elfjährige Myrna erinnern. Ein Lkw hatte das Mädchen vor einem Jahr erfasst. Es starb vor Ort.

Bedächtig legte ein fünfjähriger Junge einen Schneemann vor das gänzlich weiße Kinderfahrrad. Dieses „Ghost Bike“ soll an die elfjährige Myrna erinnern, die an der Kreuzung Elisabeth-Langgässer-Straße/Ecke Willy-Brandt-Ring am 11. Oktober 2019 von einem Lkw erfasst wurde und starb. Rund 100 Freunde, Bekannte und Betroffene nahmen am Freitagmorgen an der Aufstellung teil. Darunter war auch Oberbürgermeister Uwe Richrath.

Der Unfall hatte in der Stadt ein breites Echo ausgelöst. Die Unfallkommission beschloss damals nach einem Ortstermin Änderungen in diesem Bereich. Für Magdalena Kübler vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Cub (ADFC) Köln haben diese nicht gefruchtet. Insbesondere die Ausfahrt der Aral-Tankstelle bleibt der Radfahrerin ein Dorn im Auge.

Info Gedenktour für getötete Radfahrer Am Sonntag, 11. Oktober, will der ADFC Leverkusen an die beiden Radfahrer erinnern, die im vergangenen ums Leben gekommen sind. Der „Ride of Silence“ startet um 14 Uhr am Rathausvorplatz und führt an den beiden Unfallstellen vorbei. Die Polizei wird die Tour begleiten.

Dort ist nun eine Haltelinie angebracht. An diese, berichtete Kübler, hielten sich die wenigstens Autofahrer – weil der Platz nicht ausreicht. „Dahinter ist direkt ein Parkplatz“, erläutert sie. Immerhin sei der Sichtschutz verschwunden, der den linksgerichteten Blick auf den Gehweg teilweise verwehrte. Wenngleich ein Sachverständiger in der Verhandlung wegen fahrlässiger Tötung vor dem Amtsgericht zu der Überzeugung kam, ein Vorbeugen des Mannes hätte ausgereicht, um die Elfjährige früh zu bemerken. Er wurde zu einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung verurteilt.

Den Eltern reichte dieses Urteil nicht. In ihrem Plädoyer hatte die Mutter auf bedrückende Weise klar gemacht: „Wir haben lebenslänglich bekommen.“ Umso mehr dürften sich die Eltern über die große Anteilnahme am Freitag gefreut haben. Der weiße Schneemann des Jungen gesellte sich zu bemalten Steinen, vielen Blumen und brennenden Kerzen. Ein Beet ist in der Böschung neben der Straße hergerichtet. In den Bäumen dahinter hängen Traumfänger. „Er versucht, das zu verstehen“, sagte die Mutter des Jungen. „So gut er kann.“

Kurz zuvor waren Klassen von Myrnas ehemaliger Schule an dem weißen Fahrrad vorbeigegangen. Sie hatten Steine mit bunten Sonnen, Engeln und Regenbögen bemalt. „Wir sind hier gegen das Vergessen“, berichtete eine Lehrerin.

Busfahrerin Heike Scholz war am Unfalltag vor Ort gewesen. Sie bekam am Freitag von ihrem Chef frei, um wieder dorthin zu kommen, und sie sprach an, was an vielen Stellen Gegenstand der Unterhaltungen war: das Verhältnis von Auto- und Fahrradfahrern. „Ich habe viele gefährliche Situationen miterlebt“, berichtete sie. Ginge es nach ihr, sollten etwa Kinder auf den Betriebshöfen der Verkehrsbetriebe einen Einblick erhalten – und auch dadurch eine breite Verkehrserziehung erleben. Heike Scholz warb generell für mehr Rücksichtnahme aller im Straßenverkehr.