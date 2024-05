Voksbühne Hitdorf Gaunerkomödie im Kolorit der 50er Jahre

Wir schreiben das Jahr 1958 – Weltausstellung in Brüssel. Unter dem eindrucksvollen Atomium wurde seinerzeit das Hitdorfer Pils prämiert. Der Hitdorfer Brauereidirektor Franz-Ludwig Hafkemeyer, seine Frau Katheliese und Großgastronom Blatzheim kehren vom Erfolg berauscht aus Belgien in die Bierfabrik am Rhein zurück. Dort lernt das Publikum in der neu hergerichteten Halle der Alten Zündholzfabrik die Belegschaft kennen im neuen Stück der Volksbühne Hitdorf, die seit einem Jahr eingetragener Verein ist und sich als heimatverbundener Ableger des Matchboxtheaters sieht. Als Gaunerkomödie hat Karlheinz Lange „Ne Picasso für Hetdörp“ geschrieben und damit die Trilogie zum sogenannten „Hitdorfer Dreiklang“ vollendet.