Gaspipeline-Bau in Leverkusen : Naturschutzbeirat beklagt Baumschwund

Gaspipeline-Bau in Leverkusen

Die Rohre für die neue Pipeline liegen teils schon bereit – im Bild: die Voigtlach in Hitdorf. Auch Anwohnerschreiben gingen schon raus. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der Bau der H-Gaspipeline auf Stadtgebiet sorgt für Aufregung in dem Gremium. Ein Mitglied sprach gar vom Abholzen „ganzer Wälder“ für die neue Leitung.

Die Baumfällarbeiten im Zuge der Errichtung der H-Gas-Pipeline auf Leverkusener Gebiet beschäftigte jetzt den Naturschutzbeirat. Auf der Sitzung des Gremiums war Karl Zimmermann zu Gast. Der Förster hatte nur wenig erfreuliche Nachrichten. Demnach seien die Dürre-Probleme aus dem Vorjahr nur aufgeschoben. „Wir sind immer noch insbesondere mit toten Fichten beschäftigt“, sagte er. Eine andere Art schlägt sich gut: „Wir haben zum Glück wenig Ausfall bei den Buchen.“ In den Nachbarstädten Langenfeld und Monheim sei das ein weitaus größerer Ärger.

Insgesamt gebe es eine wunderbare Mischung im Stadtgebiet. Allerdings würde sich Zimmermann die Rückkehr der Ulme wünschen. Bis vor einigen Jahren hätten etwa in Bergisch Neukirchen stattliche Exemplare ihrer Art gestanden. Benedikt Rees von der Klimaliste merkte an, stattliche Bäume seien auch am Leimbacher Berg gefällt worden. Einen Grund habe er nicht erkennen können. Die zwei entsprechenden Gewächse seien durch Pilze befallen gewesen, antwortete Zimmermann.