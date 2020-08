Von Auto erfasst : Fußgängerin (17) bei Unfall schwer verletzt

Leverkusen Eine 17-jährige Fußgängerin ist am Donnerstagmorgen bei einem Unfall auf der Lützenkirchener Straße in Leverkusen-Opladen schwer verletzt worden.

Sie erlitt ein Schädel-Hirntrauma. Rettungskräfte brachen sie in die Unfallklinik nach Köln-Mehrheim. Die Jugendliche war von einem Kleinwagen erfasst worden, als sie an einer Fußgängerampel die Straße überqueren wollte. Ob die Ampel rot oder grün zeigte, muss laut Polizei noch ermittelt werden. Ein Verkehrsunfallteam hat die Spuren am Unfallort aufgenommen, um den genauen Hergang zu klären.