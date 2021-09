Leverkusener Sportler spenden : Fußballer unterstützen flutgeschädigte Kita

Leverkusen Die Sportvereine Schlebusch und Bergfried haben die Erlöse rund um ihr Pokalspiel einem guten Zweck zuteil werden lassen, in Schlebusch.

An jenem Tag stand allerdings nicht nur das Sportliche im Vordergrund. Da im Pokal alle Erlöse rund um die Partie unter den Mannschaften aufgeteilt werden, beschlossen die beiden Vereine bereits vor der Begegnung, dass alle generierten Einnahmen an die Hochwasserbetroffenen in Schlebusch gespendet werden sollen. „Bei einer derartigen Katastrophe ist es wichtig zusammenzustehen“, sagte Ercihan Kurt, Präsident des SV Schlebusch.

Die Wahl fiel letzten Endes auf den evangelischen Kindergarten an der Von-Diergardt-Straße 7a. „Wir sind erfreut, dass bei unserem Derby so viele Einnahmen zusammengekommen sind, die wir in voller Höhe an die Kita spenden konnten“, sagte Alfred Rekus, sportlicher Leiter der Bergfrieder, bei der Spendenübergabe. Er dankte auch den Fans, „die so zahlreich erschienen sind und damit nicht nur uns, sondern auch die Kindergartenkinder der Von-Diergardt-Straße unterstützt haben“. Die Unterstützung der Kleinen liege dem Verein besonders am Herzen. Außerdem gebe es einige Bergfrieder Spieler, die früher selbst in den Schlebuscher Kindergarten gegangen seien.