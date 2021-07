Ein Stück Leverkusener Geschichte : Funken bringen 111 Jahre Karneval ins Stadtarchiv

Leverkusen Das historische Material umfasst viele Bilder aus der Anfangszeit des Karnevals, wie vom Gründungslokal „Wacht am Rhein“, vom ersten Karnevalszug in Wiesdorf und vom ersten Karnevalsprinzen.

All diese Schätzchen, die zum Teil zwei Weltkriege überlebt haben, lagerten in den letzten Jahrzehnten im „Polverfaß“, dem Vereinsheim der Roten Funken. Zu besonderen Anlässen wurden Teile aus der Funkengeschichte in Ausstellungen oder Ähnlichem der Öffentlichkeit gezeigt. Nach 111 Jahren quoll das Archiv der Funken im „Polverfaß“ endgültig über. Daher hat die Karnevalsgesellschaft beschlossen, ihre Geschichte fachmännisch katalogisieren und verpacken zu lassen, um sie so auch zukünftigen Generationen zu erhalten.