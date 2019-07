Leverkusener Chornacht : Fünf Chöre singen Gospel, Volkslieder und mehr

Wieder mit dabei: die Gospel-Werkstatt Leverkusen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Am Freitag ist zum 14. Mal Chornacht in der Wiesdofer Christuskirche

Die Leverkusener Chornacht in der Wiesdorfer Christuskirche ist eine schöne Tradition, die Kirchenmusiker Bertold Seitzer gerne von seinem Vorgänger übernommen hat und nun zum dritten Mal organisiert. Im vergangenen Jahr hat er das dreistündige XL-Konzert mit mehreren Chören vom Januar in den Sommer verlegt, was allgemein sehr gut angenommen wurde. Deswegen bleibt es bei dem festen Termin eine Woche vor Beginn der großen Schulferien.

Das ist in diesem Jahr am Freitag, 5. Juli – in 2020 wird es bereits drei Wochen früher sein. Nach einer kurzen Begrüßung um 20 Uhr werden die jüngsten Mitwirkenden mit Liedern aus dem Singspiel „Die Speisung der Fünftausend“ den Auftakt machen. vor einem Jahr war der Gemeinde-Kinderchor „Die Stimmbande“ erstmals dabei, weil Bertold Seitzer findet, dass auch der Nachwuchs dazu gehört, wenn sich vor der Pause die musikalischen Gruppen der Christuskirche vorstellen.

Die Kleinen werden sicher bald nach ihrem Auftritt ins Bett müssen und jedenfalls nicht mehr das gemeinsame Abschluss-Lied mitsingen, das sämtliche Mitwirkende kurz vor 23 Uhr anstimmen, bevor auch das Publikum aufgerufen ist, „der Mond ist aufgegangen“ mitzusingen. Bis dahin gibt es einen bunten Stilmix an Vokalmusik, den fünf Chöre zusammentragen.

Jeweils in Blöcken von 20 Minuten, das ist die offizielle Spielregel, von der dieses Mal jedoch eine kleine Ausnahme gestattet ist. Der Prima-Vista Chor der Musikschule, der mit einer siebenköpfigen Jazzband gegen 22.10 Uhr auftritt, bekam fast die doppelte Auftrittszeit. Sie kommen nämlich mit einem Musical-Projekt, zu dem es auch Tanz gibt, mit dem die Gruppe von Camille van Lunen bald auf Frankreich-Tour geht.

Im ersten Teil tritt die von Bertold Seitzer geleitete Gospel-Werkstatt Leverkusen mit Gospels und Pop („With a little help from my friends“), begleitet von Klavier und Schlagzeug, auf. Danach tauscht sie gegen 20.45 Uhr mit der Stadtkantorei Leverkusen die Plätze. Mit diesem gemischten Chor hat Seitzer altbekannte Volkslieder in neuen Arrangements mit ungewohnten Reizklängen erarbeitet. Das „Ännchen von Tharau“ wird beispielsweise in Barbershop-Harmonien erklingen. „Das ist viel schwerer zu singen als es aussieht“, sagt der Chorleiter. Zumal es sich ja leicht und locker anhören soll.