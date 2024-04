Frühzeitig Bewusstsein für Umwelt und Natur schaffen Fünf Apfelbäume für die Jüngsten

Fünf Apfelbäume für zwei Kindertagesstätten. So haben die Kinder der Kitas Kinderhaus am Bürgerbusch in Quettingen und St. Johannes der Täufer in Alkenrath die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz bei der Pflanzaktion ganz praktisch erfahren. Die Apfelbäume mussten die Knirpse nicht allein einpflanzen. Tatkräftige Hilfe kam von Eltern, Betreuern und Gärtnern.