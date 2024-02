Karneval in Opladen Frühschoppen bis in den Nachmittag

Jubel, Trubel und Heiterkeit: Der närrische Frühschoppen am Sonntag im ESV-Heim bot all das bei freiem Eintritt. Schon lange vor dem offiziellen Start um 11.11 Uhr hatte sich der Feierraum auf dem Gelände des Tennisvereins an der Robert-Blum-Straße in Opladen gefüllt.