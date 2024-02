Karneval in Manfort Und noch ein Närrischer Frühschoppen

Endspurt in die heiße Phase des Karnevals, auch bei der KG Fidelio Manfort. Nachdem zuletzt die „Jeckensitzung“ im Kreuzbroicher Brauhaus abgesagt werden musste, startete am Sonntag immerhin der Närrische Frühschoppen, der sich zum ersten Mal in der Gesamtschule Schlebusch versammelte. Wohl auch deshalb war der Andrang mit ungefähr 40 Zuschauern ziemlich mager. „Es könnte besser sein“, räumte Geschäftsführerin Emmy Schminkel ein. Ortswechsel wie diese müssten sich zumeist erst etablieren, fügte sie hinzu, während Präsidentin Jeanette Oster durchs Programm führte.