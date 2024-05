Ausflug mit der Familie Frühlingsgefühle im Wildpark Reuschenberg

Am ersten Sonntag im Mai ist auf dem Parkplatz des Reuschenberger Wildparks keine einzige freie Parklücke zu finden. Am Eingang hat sich eine kleine Schlange an Besuchern gebildet, die alle dieselbe Idee hatten: Das gute Wetter ausnutzen und die Tiere besuchen. Noch bevor der Tierpark betreten ist, entbrennen schon die ersten Eisdiskussionen: „Können wir nicht direkt ein Eis essen gehen?“, fragt die sechsjährige Luise ihren Vater. Das Eis wird nach einigem Hin und Her auf später verschoben, denn zuerst sind die Tiere an der Reihe.