Fest in Wiesdorf In der City wird der Frühling eingeläutet

Dazu gehören Blumenhändler. „Dafür haben wir ausreichend und bei entsprechender Qualität gesorgt“, berichtet Mario Barber, der erstmals im Auftrag der Werbegemeinschaft City den Markt ausrichtet. Neben kulinarischen Angeboten gibt es an Ständen alles, was zum Frühling gehört und ein Bespaßungsprogramm für Kinder, etwa Schminken in der Fußgängerzone und in der Rathaus-Galerie, die auch weitere Aktionen vorbereitet hat. Zudem sind Mitmachaktionen und musikalsche Unterhaltung geplant.