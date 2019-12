Spendenaufruf : Friedenskonzert im Zeichen von Inklusion

Leverkusen Am 19. Januar 2020 treten das Junge Theater, die Blue Mountain Singers und die Band der Hugo-Kükelhaus-Schule auf.

Wenn in der Friedenskirche in Schlebusch alljährlich das neue Jahr mit dem traditionellen Friedenskonzert begrüßt wird, kommen Musiker und Kunstschaffende aus der ganzen Stadt zusammen. In diesem Jahr ist das Junge Theater Leverkusen (JTL), die Blue Mountain Singers und die Schülerband der Hugo-Kükelhaus-Schule an dem Konzert (19. Januar, 16 Uhr) für den guten Zweck beteiligt.