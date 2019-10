Freizeittipps : Martinsmärkte und eine Zeitreise

Leverkusen Wer Kunsthandwerk und bergische Gemütlichkeit mag und sich dabei frische Luft um die Nase wehen lassen will, muss nicht weit fahren.

(mw) Stimmungsvolle Ausflugsziele sowohl für den Feiertag Allerheiligen am 1. November sowie am Wochenende gibt es ganz in der Nähe.

So kommen Nachtschwärmer und Romantiker beim Besuch der traditionellen „Langen Nacht der Kunsthandwerker“ am 1. November auf ihre Kosten, wenn Schloss Burg und die Stände bis 22 Uhr in das warme Licht tausender kleiner Lampen getaucht sind. Besucher können an Allerheiligen von 14 bis 22 Uhr nach Herzenslust stöbern, shoppen und schlemmen. Es ist ein Pendelbusverkehr eingerichtet (ab Rewe-Parkplatz direkt an der Autobahnausfahrt Wermelskirchen und ab Burger Bahnhof in SG-Unterburg), der im Halbstundentakt zur Burg fährt.Ein besonderes Ambiente erwartet die Besucher auch beim 4. Martinizauber in Bensberg. Kerzenschein, Lichterketten und festlich dekorierte Stände laden zum Verweilen und gemütlichen Beisammensein ein. Geboten werden kunstvolle Handwerksarbeiten, kulinarische Leckerbissen und besondere Kinderattraktionen. Die Händler bieten Handwerkskunst an, darunter Schmuckstücke, fein bemalte Keramiken, Malereien, Schals und Mützen und hochwertige Dekorationsartikel. Für Kinder gibt es Stockbrot-Backen am offenen Feuer und ein Kinderkarussell. Neu sind historische Skigondeln mit harten Holzbänke und kuscheligen Schaffellen zum Verweilen.