Wir empfehlen : Freizeittipps für ein regnerisches Wochenende

Leverkusen Atemberaubende Stunts, melodische Klänge, spannende Experimente und eine russiche Diva – bei diesen Freizeittipps ist für jeden etwas dabei.

Auch am kommenden Wochenende ist in Leverkusen und Umgebung viel los. Wir haben einige wetterfeste Tipps für voraussichtlich verregnete Tage zusammengestellt.

„Sensations“ So lautet der Titel des neuen Programms des „Circus Busch“, der das kommende Wochenende täglich zwei Shows auf dem Quettinger Schützenplatz, Kolberger Straße 15, spielt. Klassische Zirkusnummern treffen in der bunten Show auf Weltklasse-Artisten, Höhepunkt sind sicher die rasanten Motorrad-Stunts im „Globe of Death“. Mit von der Partie sind außerdem die Gebrüder Scholl, die mit ihrer Trampolin-Show im RTL-Format „Das Supertalent“ im Jahr 2016 den dritten Platz belegten. Die Karten sind ab einem Preis von 20 Euro bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn an der Zirkuskasse erhältlich. Die Shows starten Freitag und Samstag jeweils um 16.30 Uhr und 19 Uhr, sowie sonntags um 11 Uhr und 16 Uhr.

Sing doch einfach mit Am Freitag, 28. Februar, laden die Musiker von „LivingNextDoor“ zum Mitsingkonzert in die „Witwe Kaiser“ in Opladen, Birkenbergstraße 28, ein. Zum Repertoire der Band gehören unter anderem Lieder von Eric Clapton (Lay Down Sally), Udo Lindenberg (Ich mach mein Ding) und den Bläck Föös (Drink doch eine met). Für jeden, der gerne einen gemütlichen Abend bei guter Musik verbringen möchte und seine Stimme in den vergangenen Karnevalstagen noch nicht ganz verloren hat, ist die um 20 Uhr beginnende, kostenlose Veranstaltung ein Muss.