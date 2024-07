Alternativen zu Pflegeheimen und Kindergärten Freiwilliges Soziales Jahr einmal anders

Einer der aktuellen Geländepfleger ist Magnus: „Man sollte Spaß an handwerklichen Tätigkeiten mitbringen, wenn man hier arbeiten will. Ich möchte eine Tischlerlehre oder eine Ausbildung als Gärtner machen. Da bin ich hier genau richtig, um Erfahrungen zu sammeln“, sagte er im Februar. Inzwischen hat er einen Ausbildungsvertrag zum Garten- und Landschaftsbauer in der Tasche. Für das kommende Bildungsjahr (ab 1. August) sind am Naturgut noch zwei FÖJ-Stellen zu haben: je eine in beiden Arbeitsbereichen. Kurzbewerbung (Motivationsschreiben und Lebenslauf) an: ackermann@naturgut-ophoven.de.