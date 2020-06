Hitziges Gefecht : Freispruch nach Zoff mit Ladendetektiv

Am Ende griff der Ladendetektiv zum Pfefferspray (Symbolfoto). Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Das Fahrrad als Waffe? Ein Leverkusener Rewe-Kunde kommt vor Gericht mit einer Ermahnung davon. Zum Pfefferspray-Einsatz des Detektivs sagte der Angeklagte: „Ich hab das voll in die Augen bekommen, es hat gebrannt wie Sau!“

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tobias Brücker

Ein 57-jähriger Leverkusener soll in einem Rewe-Markt mit einem Ladendetektiv aneinandergeraten sein und sein Fahrrad als Waffe eingesetzt haben. Wegen dieses Vorfalls am 30. August 2019 stand der Mann jetzt vor dem Amtsgericht in Opladen.

Laut Anklage geriet der Leverkusener mit einer Kassiererin in Streit, warf wütend einen Karton mit Eiern auf den Boden und verließ den Laden. Vom Detektiv vor dem Eingang gestellt, drohte er selbigem mit der Faust und warf ihm sein Fahrrad entgegen. Der Detektiv wehrte den Angriff ab, allerdings bekam der wütende Kunde dessen Schlagstock zu fassen. Damit schlug er auf den Detektiv ein, ehe dieser den Angreifer mit Pfefferspray unschädlich machen konnte.

Der Angeklagte widersprach dieser Darstellung. „Das stimmt alles nicht, was der da vorgelesen hat“, sagte er in Richtung Staatsanwaltschaft. Was stimme, sei der Streit an der Kasse. Als er, bereits anstehend, noch schnell ein Teil holen wollte, habe sich die Kassiererin geweigert, ihn danach abzurechnen. Da habe er die Eier auf das Band geknallt. „Dann behalten Sie Ihren Scheiß“, habe er zu der Frau gesagt.

Draußen an seinem Fahrrad habe ihn dann ein Unbekannter, der sich ihm nicht als Detektiv zu erkennen gegeben habe, auf die soeben vorangegangene Situation angesprochen. Als er schließlich auf seinem Drahtesel davonfahren wollte, habe der Mann ihn am Gepäckträger daran gehindert. Also riss er nach eigenem Bekunden an seinem Fahrrad, um sich zu befreien. Als der Kontrahent darauf einen Schlagstock aus der Hose zog, habe er ihm diesen abgenommen und weggeworfen, worauf der Detektiv Pfefferspray benutzte. „Ich hab das voll in die Augen bekommen, es hat gebrannt wie Sau“, sagte der Angeklagte.

Der Detektiv erklärte in seiner etwas konfusen, wenig zusammenhängenden Aussage, der Angeklagte habe das Fahrrad hochgehoben. Die Drohgebärde hätte er aber mit einem Schlagstock, den er an der Kasse gefunden habe (das Gericht glaubte dieser Angabe nicht), abwehren können. Dabei sei der Stock in die Hände des Aggressors gefallen, der ihm damit drohte. Den bevorstehenden Einsatz des Sprays habe er ihm angekündigt. „Das war eine gefährliche Situation“, betonte der 39-jährige Ladendetektiv.