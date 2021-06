Praxis-Einblicke am Standort Leverkusen : Covestro baut Schulpartnerschaft aus

Leverkusen Das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium ist die zweite Leverkusener Schule, die eine Kooperationsvereinbarung im Rahmen der Bildungs-Initiative KURS (Kooperationsnetz Unternehmen der Region und Schulen) mit dem Unternehmen unterschrieben hat.

Covestro wird den Schülern des Gymnasiums ab Beginn des nächsten Schuljahrs praxisnahe Einblicke in die Arbeit eines DAX-Konzerns ermöglichen. Das Spektrum der gemeinsamen Aktivitäten ist vielfältig. Bei Besuchen am Leverkusener Standort etwa können Schüler authentische Einblicke in den Arbeitsalltag bei Covestro erhalten und mit Mitarbeitern in den Austausch kommen. Und auch in verschiedenen Unterrichtsfächern wird Covestro Thema sein – von Chemie über Physik bis hin zu SoWi. Mit Fachvorträgen zu Themen wie „Kreislaufwirtschaft“, „Chemie im Alltag“ oder „Covestro im Rahmen der Globalisierung“ schlagen Mitarbeiter aus dem Unternehmen die Brücke zwischen Theorie und Praxis, Heißt es in einer Pressemitteilung. Die Vorträge finden – je nach Pandemielage – vor Ort in der Schule oder online statt.