Leverkusener Schulen nach der Flut : Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: Schüler sind zurückgekehrt

Leverkusen Nach der Juli-Flut mussten viele Schulen umziehen. Nun normalisiert sich das Schulleben wieder Schritt für Schritt.

Gute Nachricht für die Schulgemeinde des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums: Wie geplant, kann die Schule das neue Halbjahr wieder in ihrem Gebäude an der Morsbroicher Straße starten. Der Rückumzug nach Schlebusch ist erfolgt.

Auch an der Remigius-Schule stehen die Zeichen auf baldige Rückkehr: Die ist für den Zeitraum 3. bis 7. Februar geplant, „vorausgesetzt die letzten noch ausstehenden Freimessungen sind in Ordnung“, meldet die Stadtverwaltung.

An der vom Juli-Hochwasser besonders schwer getroffenen Theodor-Heuss-Realschule gehen die Arbeiten weiter. Die Container-Anlage für 13 Klassen am Ausweichstandort an der Montanus-Realschule ist seit 10. Januar in Betrieb. Alle Klassenräume sind mit elektronischen Displays (Active-Panels) und Wlan-Anbindung ausgestattet.