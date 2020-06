Badesaison : Kreisverkehr im Freibad

Leverkusen (RP) Die Freibadesaison im Wiembachtal ist seit dem Pfingstwochenende eröffnet; am 6. Juni öffnet auch das Freibad am CaLevornia (Öffnungszeiten: 9 Uhr bis 18:00 Uhr, bei schönem Wetter bis 19:30 Uhr).

In Corona-Zeiten gelten in den Bädern natürlich besondere Regeln. Im Wiembachtal wurde zum Beispiel ein „Kreisverkehr“ eingerichtet: Das 50-Meter-Becken wurde in viermal zwei Bahnen geteilt, damit man mit ausreichend Abstand seine Runden drehen kann.Der Einlass in die Bäder ist nur mit gültigem Online-Ticket möglich. Tickets und weitere wichtige Informationen zum Baden in Corona-Zeiten unter www.bad-wiembachtal.de und www.calevornia.de (ab3. Juni).