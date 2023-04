In Leverkusen Frauennotruf berät bei sexualisierter Gewalt

Beschimpfungen, Drohungen oder sexuelle Belästigung: Laut Welt-Mädchenbericht ist der Alltag von Mädchen und Frauen in den sozialen Netzwerken voll davon. Diese Erfahrungen spiegeln sich auch in der Arbeit der Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt - kurz „Frauennotruf“ - wider. „Sexualisierte Gewalt findet längst nicht mehr nur im analogen Raum statt, sondern verlagert sich zunehmend in den digitalen Raum“, berichtet Andrea Frewer, Leiterin der unabhängigen Leverkusener Beratungsstelle. Vor allem deshalb steht dort das Thema „Beratung bei digitaler sexualisierter Gewalt“ im Vordergrund.